LIVE. Vliegende start voor Charleroi: Benchaib maakt er in eerste minuut al 1-0 van!

Jupiler Pro League Moeskroen en Waas­land-Beveren delen punten na dolle slotfase op Le Canonnier

19 januari Het kelderduel tussen Moeskroen en Waasland-Beveren heeft geen winnaar opgeleverd. Beide teams scoorden in het absolute slot. Door het gelijkspel is Cercle (even) rode lantaarn in de Jupiler Pro League.