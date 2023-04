LIVE. Vetokele kopt Westerlo langs Seraing: 1-1!

Huisana­list Marc Degryse: “Een seizoen zonder Europees ticket hoort echt wel tot de mogelijkhe­den voor Club. Halluci­nant eigenlijk”

Met nog twee speeldagen te gaan in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League wordt het een en ander stilaan duidelijk. Ook voor onze huisanalist Marc Degryse. Dat het nu wel heel krap wordt voor Racing Genk. Dat AA Gent het niet meer weggeeft. En dat paars-wit zichzelf weer in nesten heeft gewerkt. “Als ik hoor dat Brian Riemer toch tevreden was, ligt de lat in Anderlecht toch wel heel erg laag, hoor.”