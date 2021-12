LIVE. Verschaeren trapt rakelings naast, Anderlecht krijgt de bal in openingskwartier

Club Brugge Clement houdt hart vast: “Hoop dat Martínez rekening houdt met mijn spelers”

“Club-Standard is en blijft een Clásico”, blikte Philippe Clement vanmiddag vooruit op de laatste wedstrijd voor de interlandbreak. In die break hoopt de coach dat zijn spelers wat gespaard blijven: “We spelen op vrijdag al in Mechelen, dus ik hoop dat ze daar rekening mee houden”.

5 november