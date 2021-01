LIVE. Veel mist in Kortrijk, maar match gaat (voorlopig) door: springt Racing Genk naar leidersplek?

Jupiler Pro League Tsjakka, Xadas scoort: van A tot Z de strafste doelpunten­ma­kers uit 125 jaar competitie­voet­bal in België

22 december 0-1 30' Xadas: het was een lijntje in de wedstrijdfiche van Standard-Moeskroen in onze maandagkrant. Niets opmerkelijks, ware het niet dat de Portugese middenvelder er met zijn goal voor zorgde dat er nu drie spelers met een X als eerste letter van hun naam in 125 jaar competitievoetbal op het hoogste niveau in België hebben gescoord. Voor alle andere letters in het alfabet was dat al het geval, zoals blijkt uit de top-drie van topschutters van A tot Z.