LIVE UNION-ZULTE WAREGEM (19u15). Karel Geraerts over de titelkansen van Union na vertrek Onuachu: “Genk zal oplossingen moeten zoeken”

JUPILER PRO LEAGUE Lijdensweg met een grote L: Björn Engels is nu al bijna jaar out en comeback is nog niet meteen in zicht

Zoek in de bekerselectie van Antwerp voor Genk eens te meer niet naar de naam van Björn Engels. De verdediger staat nu al bijna een jaar geblesseerd aan de kant en het is niet te voorspellen hoe lang dat nog zal duren: “Dit vreet aan hem.” Hoe zit het trouwens met de financiële ‘schade’ voor een speler bij zo’n langdurige afwezigheid? “Het is niet omdat je maandenlang geen matchen speelt dat je niet hebt ‘gewerkt’.”

11 januari