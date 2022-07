LIVE. Union op achterstand: Hayashi laat Stayen juichen

Jupiler Pro League Dan toch geen Pro Lea­gue-stem­ming over competitie­for­mat morgen, wel nieuw overleg

De Pro League zal morgen dan toch niet stemmen over de competitieformule in het Belgisch profvoetbal. Wel komt er opnieuw overleg, een kleine overwinning voor de kleine clubs. Zij wilden ook stemmen voor een competitie met achttien ploegen in 1A en niet enkel over een eerste klasse met veertien en een tweede klasse met achttien clubs.

