LIVE. Union heeft dubbele voorsprong beet tegen KV Mechelen, Storm laat aansluitingstreffer liggen!

AA Gent Hein Vanhaeze­brou­ck hoopt eindelijk op een reeks: “We hebben in een moeilijk jaar het geluk dat er nog heel veel zijn die een moeilijk jaar hebben”

Met groepswinst in de Conference League op zak, hoopt AA Gent in de competitie eindelijk een reeks neer te zetten die aansluiting geeft bij de plaatsen in play-off 1. Die reeks moet zondag ingezet worden tegen Standard. “Ik verwacht een ‘close game’. Voor hen is dit de match van de week, terwijl wij ons eerst op Anorthosis hebben moeten focussen”

26 november