LIVE. Ugbo zet Cercle op voorsprong na afgekeurd doelpunt voor Waasland-Beveren

Anderlecht Ook Kompany zag indrukwek­kend Antwerp tegen Tottenham: “Heel wat spelers met enorm veel métier”

30 oktober Anderlecht verwelkomt zondag een Antwerp in bloedvorm in het Lotto Park. De ‘Great Old’ stuntte gisteren zelfs tegen Tottenham. Ook Vincent Kompany keek aandachtig. “Als je de kern van Antwerp ziet, dan is het logisch dat ze het goed doen en bovenin meedraaien.”