LIVE TITELSTRIJD. Wereldkampioen snooker Luca Brecel geeft zondag de aftrap in Genk, Heynen blijft binnen tijdens open training

Antwerp, Union of Racing Genk. Wie wordt kampioen in de Jupiler Pro League? Zondag valt de beslissing op de slotspeeldag. U kan de laatste weetjes en nieuwtjes over de razendspannende titelstrijd volgen in onderstaande liveblog.