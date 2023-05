LIVE TITELSTRIJD. Union aanvaardt schorsingsvoorstel voor Lynen niet - Antwerp-fans kunnen match zondag op groot scherm volgen op de Bosuil

ANALYSE. Waarom Club Brugge met plezier twee miljoen neertelt voor Ronny Deila

De wonderdokter van Luik moet nu ook Club Brugge reanimeren. In één seizoen maakte Ronny Deila (47) Standard weer springlevend, met zijn hands-on aanpak zette hij Sclessin weer in vuur en vlam. Mannaert en Verhaeghe verwachten dat de Noor hetzelfde doet met Jan Breydel. Of waarom Club met plezier de opstapclausule van twee miljoen euro zal betalen. Een analyse.