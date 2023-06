LIVE TITELSTRIJD. Onuachu steekt voormalige teamgenoten een hart onder de riem: “Ik geloof in jullie”

Antwerp, Union of Racing Genk. Wie wordt kampioen in de Jupiler Pro League? Morgen valt de beslissing op de slotspeeldag. Op deze pagina kan u non-stop de laatste weetjes en nieuwtjes over de razendspannende titelstrijd volgen.