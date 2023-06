LIVE TITELSTRIJD. Kan Union rekenen op onzekere Teuma en Boniface? Sleutelspelers van Brusselaars zitten in selectie voor match tegen Club

Union-CEO Philippe Bormans geeft stadionup­da­te en staat voor hete zomer: “15 miljoen voor Boniface? Dat is niet genoeg”

“Voor het eerst sinds de overname gaan we winst maken.” Union-CEO Philippe Bormans is een gelukkig man. En dus niet alleen omdat zijn ploeg volop meestrijdt voor de titel. “Eerlijk? We zijn liever de jager dan de prooi.”