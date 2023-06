LIVE TITELSTRIJD. Antwerp virtueel kampioen, wachten op doelpunten in beide wedstrijden

Zware thuisneder­laag voor Standard: sterk Cercle Brugge zegeviert op Sclessin

Een vernedering voor Standard in eigen huis. Cercle Brugge zette op Sclessin zijn prima seizoen nog eens extra in de verf. Het werd 0-4. Marcelin, Denkey, Francis en Ueda zorgden voor de goals. Standard sluit zo een woelige week af met een zware thuisnederlaag en blijft achter met 2 op 15 in deze Europe play-offs.