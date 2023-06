LIVE TITELFEEST ANTWERP. Fans klimmen na titel op afgesloten Tribune 2, helikopter met beker landt aan Bosuilstadion

ONS RAPPORT. “Dat hij eens niet de beste was op het middenveld? Zand erover”: zes spelers krijgen 7 op 10, vijf starters halen maar net voldoende

Wat een apotheose op de Bosuil. Vermeeren schoot Antwerp in de absolute slotseconden naar een 3-2-zege tegen Club Brugge. Nota bene na een dubbele achterstand. In ons rapport in totaal vijf spelers die maar net een voldoende halen, maar ook zes spelers met een 7 op 10. Voor onder meer een stabiele factor, voor iemand die zíjn moment pakte (ondanks hij voor een keer eens niét de beste op het middenveld was) en een Bruggeling die het beste van zijn afscheidstournee wil maken.