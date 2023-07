LIVE. Strafschop Madsen geeft Westerlo nieuwe moed am Kehrweg: 2-1!

Tissoudali knalt AA Gent voorbij Westerlo met eerste treffer sinds blessure, Cuypers verstevigt leiding topschut­ters­stand

AA Gent en Westerlo hebben er -qua doelpunten alvast- nog een klein spektakel van gemaakt. Vier stuks kregen de mensen in het Kuipje te zien, maar veel voetbal kwam er niet aan te pas. Chadli vierde z’n 500ste wedstrijd met een goal, maar viel jammer genoeg nog uit. De meest gelukkige was Tarik Tissoudali, die z’n eerste doelpunt sinds zijn retour lukte in een 1-3 zege voor Gent.