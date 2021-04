LIVE. Sterk begin van Anderlecht: Ashimeru knalt nipt naast, ook Verschaeren krijgt kans

Kan een online makelaar dezelfde service bieden als een fysieke makelaar?

1 april Waar begin je als je een verzekering voor je auto wil afsluiten? De verzekeringsmarkt in België is heel uitgebreid. Je kan zelf uitzoeken welke verzekering het best bij je past, maar je kan je ook laten helpen door een verzekeringsagent of makelaar, al dan niet online. Independer.be legt uit wat de mogelijkheden zijn.