LIVE STANDARD-CERCLE. Pakken Standard en Hoefkens eerste seizoenszege tegen groen-zwart?

“De vraag is: gaat Club Nielsen opstellen? Want hij zou liefst hebben dat Union kampioen wordt”: het ultieme titeldebat, met Vanhaeze­brou­ck, Vidarsson en Degryse

Een trendy zomerbar in Gent. Met drie analisten - Hein is meer dan alleen een coach - en slechts één thema: de apotheose van de titelstrijd. Gaat u zitten, voor het aperitief met Hein Vanhaezebrouck (59), Arnar Vidarsson (45) en Marc Degryse (57). “Mourinho was woensdag een beetje Van Bommel. Tót het fout begon te gaan...”