LIVE. Spectaculair begin in Kortrijk: Selemani maakt er 1-0 van!

Jupiler Pro League De parels in Leuven, de plaatsbal van Amallah en de streep van Lopes: alle hoogtepun­ten uit de JPL-duels van speeldag 29

2 maart De 29ste speeldag in de Jupiler Pro League ligt bijna achter ons. Nog eens genieten van de geweldige knal van Amallah, de streep van Leonardo da Silva Lopes of de winner van Thorstvedt? Dat kan in onderstaande videosamenvattingen van alle weekendwedstrijden.