LIVE. Schoofs trapt unieke Mechelse mogelijkheid pal op ploegmaat Vranckx

Jupiler Pro League “Beerschot-middenvel­ders Coulibaly en Holzhauser zouden een meerwaarde zijn voor Anderlecht”

25 november In de derde aflevering van Top of the League, onze gloednieuwe voetbalpodcast, ging het ook al snel over Raphael Holzhauser en Ismaila Coulibaly, twee sterkhouders op het middenveld bij Beerschot. “Zij zouden zeker een meerwaarde zijn voor Anderlecht”, zo stelt Marc Degryse na de 2-0 overwinning van de mannen van Hernan Losada tegen die van Vincent Kompany. “Dat middenveld met Sanusi, Holzhauser, Pietermaat als controleur, Coulibaly... Dat druk zetten vooruit; dat kan Tau niet. Dat kan Zulj niet en als het tempo omhoog gaat, dan heeft ook Sambi Lokonga een probleem. Als hij echt wil doorbreken als topper, dan zal hij een tandje moeten bijsteken.”