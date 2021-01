LIVE. Schoofs schiet Malinwa op voorsprong tegen Antwerp!

Jupiler Pro League Wat een jaareinde voor STVV dat dankzij 1-0-zege tegen Beerschot opmars verder zet met 9 op 9

30 december Wat een jaareinde voor Sint-Truiden! De Kanaries pakten in de laatste match van 2020 hun derde opeenvolgende zege en zijn nu weer (even?) weg van een degradatieplaats. Voor Beerschot was de maand december - met nul op twaalf - er duidelijk te veel aan.