LIVE RWDM-GENK (20u45). Genk is weer virusvrij - Vrancken: "Moeilijk te voorspellen hoe sterk RWDM zal zijn”

Vrancken: "Trésor zou kunnen starten"

KRC Genk begint zaterdag de competitie met een uitwedstrijd tegen promovendus RWDM. Bij de Limburgers is het buikvirus dat hen eerder deze week parten speelde overwonnen. De blik kan dus op het sportieve. “Het is moeilijk te zeggen wat je van dit RWDM kan verwachten”, zegt coach Wouter Vrancken.

“Hier en daar waren er gisteren nog wat naweeën van de virale infectie van in Genève”, vertelt de coach, die deze week in totaal met negen spelers en zeven stafleden zat die ziek waren. “Voor de match tegen RWDM voorzie ik geen probleem meer. Iedereen is fit. Het zijn drukke weken, dus een bepaalde rotatie is mogelijk. Maar je gaat niet elf andere jongens opstellen. De belangrijkste match blijft altijd de volgende. We willen graag goed starten in de competitie.”

De kern van Genk oogt sterk in de breedte. Dat was ook te zien in de met 2-0 gewonnen oefenmatch tegen Burnley. In die partij stonden voornamelijk spelers op het veld die vorig seizoen reserve stonden. “Tot nu toe gaat het goed. De match tegen Servette kunnen we door dat virus niet correct evalueren, maar je ziet kwaliteit.”

Mike Trésor, zoals bekend volop in de belangstelling, begon tegen Servette (1-1) op de bank, maar viel sterk in. “Ik heb daar op voorhand met hem over gesproken, maar de inhoud van het gesprek kan ik natuurlijk niet uit de doeken doen. Het is ook zo dat Mike door zijn matchen met de nationale ploeg een deel van de voorbereiding gemist heeft. Hij zou wel kunnen starten tegen RWDM.”

Wat de tegenstander betreft is het vooral koffiedik kijken. Bij de Brusselaars werd voorbije week trainer Vincent Euvrard ontslagen. In de plaats kwam de Braziliaan Caçapa (ex-speler van Lyon) en T2 Igor De Camargo. “Het is moeilijk te zeggen wat we van RWDM kunnen verwachten”, vindt Vrancken. “Het is niet zoals bij Scott Parker en Club Brugge een tijdje geleden, toen we een hele database van matchen van Fulham en Bournemouth konden bekijken. Dat maakt het moeilijk, maar we hebben enkele scenario’s voorbereid. Veel jongens waren vorig seizoen al hier en weten wat we van ze willen als ze een bepaald speltype tegen krijgen. Dan heb ik het over dingen als veldbezetting en welk soort druk. Zulke dingen kunnen de spelers zelf al goed lezen tegenwoordig.”

“Onder Euvrard speelde RWDM goed in blok, met hoge pressing en veel lopende mensen. Het is een moeilijke tegenstander om de competitie tegen te openen. Promovendi kunnen op het elan van het jaar voordien doorgaan. Dat heb ik zelf ook meegemaakt met KV Mechelen. We startten heel goed. Je pakt een bepaald gevoel mee. Je kunt niet inschatten welk effect de trainerswissel daar heeft, maar de spelers spelen voor hun eigen carrière en gaan er ongetwijfeld vol voor gaan. Aan motivatie zal het die ploeg niet mankeren", aldus Vrancken. (BFA)

Tresor viel dinsdag gretig in tegen Servette in Genève. © Photo News