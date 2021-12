LIVE. Rust in OHL - Standard (2-0). Mathieu Maertens grote man met twee goals, waaronder een beauty

Supporters over hun Union: “Nergens vind je zo'n echte voetbal­sfeer als bij Union”

Niet alleen op het veld, ook ernaast loopt het momenteel storm voor Union Saint-Gilloise. Wekenlang op voorhand uitverkochte wedstrijden, leeggeplunderde fanshops, buitenlandse voetbaltoeristen: wat is de verleidingskracht van de verrassende leider in onze hoogste voetbalklasse? “Echtheid. Nergens in dit land vind je nog zo’n authentieke voetbalsfeer en dito stadion als bij Union.”

23 november