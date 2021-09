LIVE. Raman valt in tegen ex-club, stuwt hij Anderlecht naar zege?

Jupiler Pro League STVV houdt met tien man stand tegen Cercle: nieuwkomer Hayashi maakt de enige goal van de wedstrijd

28 augustus Sint-Truiden maakte een einde aan drie weken met enkel verliesmatchen en ging op Cercle Brugge met de volle buit aan de haal. Een gigantisch mistasten van Didillon vroeg in de wedstrijd kostte de Vereniging alweer dure punten. Zelfs na een halve match met een man meer (na de uitsluiting van Reitz) kon groen-zwart de derde verliespartij op rij niet meer afwenden. Sint-Truiden wipt over Cercle, dat andermaal voor een lang seizoen in de kelder van de klassering moet gaan vrezen.