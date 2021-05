LIVE. Plots is Standard daar weer: Rouches gaan in paar minuten van 3-0 naar 3-2!

Jupiler Pro League Hoe staat uw club er financieel voor? Bekijk het hier!

9 april 928.299 euro per gewonnen punt. Dat bedrag betaalde Anderlecht tussen 2015 en 2020 gemiddeld aan lonen in de reguliere competitie, zo blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws. Geen enkele club komt zelfs maar in de buurt. De financiële analyse van alle 1A-clubs, van “een potentiële molensteen” en “bijna onder curatele van de licentiecommissie” tot “goed huisvaderschap”: zo staan onze clubs ervoor. Klik hieronder voor de financiële analyse van uw club!