LIVE. Opnieuw geen basisplaats voor Lang - Storck wisselt gretig na verlies in derby

Club Brugge “Ik wijk niet af van mijn visie”: Alfred Schreuder over de mentale test voor Noa Lang, die op de bank begon tegen KV Oostende

Tenzij de coach hem snel in ere herstelt, zal ‘invaller’ Noa Lang de komende weken sterk moeten zijn. “Niemand is groter dan het team,” benadrukte Alfred Schreuder, die zijn landgenoot in Oostende liet boeten voor zijn gedrag in Seraing.

13 maart