LIVE. OHL voert de druk meteen op na de pauze, houdt Charleroi stand?

Jupiler Pro League VIDEO. De goals die Club heel dicht bij titel brengen, de winner van Dessers en stevige zeges AA Gent en KVM

17 mei Speeldag vier van de play-offs en eindelijk is daar de eerste zege van Club Brugge. Meteen goed om blauw-zwart op één puntje van de landstitel te brengen - donderdag op het veld van Anderlecht? Dat Anderlecht deed een slechte zaak in de strijd om de tweede plaats door zaterdag te verliezen van Genk. In de Europa play-offs ging KV Oostende opnieuw onderuit tegen AA Gent, dat met KV Mechelen lijkt te gaan uitmaken wie het voorrondeticket voor de Conference League in de wacht sleept.