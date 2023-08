LIVE OHL-RWDM. Een verrassing: Mandela Keita in de basis bij Leuvenaars

Keita verrassend in basis OHL

Mandela Keita staat in de basis van OHL. Dat is verrassend, want op de eerste speeldag, vorige week in Charleroi, zat hij niet in de selectie. Keita hoopt nog steeds op een definitieve transfer naar Antwerp waar hij vorig seizoen als huurling van OHL een uitstekend seizoen speelde. Er is ook interesse uit het buitenland.