LIVE. OHL moet het zonder scherpschutter Henry stellen in Moeskroen

Jupiler Pro League Na een dolle beginfase en winning goal van Hongla: Antwerp trekt aan langste eind in spektakel­stuk tegen OH Leuven

1 december Antwerp weet weer wat winnen is in de competitie. Na een 2 op 9 heeft de Great Old met 3-2 gewonnen van OH Leuven. Een waar spektakelstuk werd het op de Bosuil, met in de beginfase vier goals in zeventien minuten. Martin Hongla maakte uiteindelijk de winning goal.