LIVE. OH Leuven rust met dubbele voorsprong tegen Antwerp na heerlijke goals Mercier en Tamari

Jupiler Pro League Krmencik wil bij PAOK blijven, betrekt Club Tsjechi­sche spits in deal met dure vleugelspe­ler?

12 februari Met vijf goals in negen matchen heeft Michael Krmencik zijn start bij PAOK niet gemist. De Tsjechische huurling van Club Brugge voelt zich in zijn sas in Griekenland, zo bleek uit een interview na de bekerwedstrijd van gisteravond tegen Lamia (5-2): “Ik hoop dat ik hier na de zomer kan blijven, mijn makelaar is daarover in gesprek met Club. Ik hou van het leven in Thessaloniki en heb er samen met mijn gezin een geweldige tijd”. Bij blauw-zwart heeft Krmencik geen toekomst, alleen zal PAOK wel een transferprijs moeten betalen voor de spits waarvoor Club vorige winter zes miljoen euro neertelde. Mogelijk wordt Krmencik komende zomer betrokken in een eventuele transfer van Clubtarget Christos Tzolis (18). Club bood deze winter volgens Griekse bronnen 8 miljoen euro plus Krmencik voor de vleugelspeler, wat door de Grieken geweigerd werd. Misschien komt daar over enkele maanden verandering in.