LIVE. Nsingi maakt in de extra-tijd gelijk voor Leuven, rolt de kop van Hoefkens dan toch nog bij Club?

Ho ho hoogspanning in Jan Breydel maandagmiddag. Club Brugge - OH Leuven had een doordeweeks eindejaarspotje moeten worden, maar dat was het door de omstandigheden allerminst. Met Carl Hoefkens, die onder hevige druk stond, en bij uitbreiding blauw-zwart dat zich ten opzichte van competitieleider Genk niet nog een misstap kon permitteren. Hoefkens liet de woensdag licht geblesseerde Noa Lang op de bank, Sowah was de enige nieuwe naam ten opzichte de bekerwedstrijd tegen STVV. Skov Olsen haalde zelfs de bank niet - hij die de keuze van de coach openlijk in vraag had gesteld daags voor de wedstrijd.