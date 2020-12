LIVE. Non-match op Mambourg: beide ploegen creëren niet één kans en grossieren in slechte passes

Anderlecht Marc Coucke zelfkri­tisch over zijn werk bij Anderlecht, maar hij denkt niet aan verkoop: “Zelfs niet na een titel”

15 december De intenties waren al gekend en zijn nu ook uitgesproken. Tijdens zijn passage in ‘Het Huis’ bij Eric Goens, vanavond op Eén, benadrukt Anderlecht-eigenaar Marc Coucke dat hij niet aan een verkoop denkt. “Zelfs niet na een titel.” Coucke bezit samen met vennoot Joris Ide 74 procent van de aandelen, volgens onze informatie is het een zekerheid dat hij de financiële inspanningen zal leveren om Anderlecht uit de put te krijgen. Coucke is bereid mee te stappen in het herstelplan, met een kapitaalsverhoging van 70 miljoen euro. Ook de B-aandeelhouders, met Michael Verschueren als aanspreekpunt, zijn er sinds kort van overtuigd dat het tot een akkoord zal komen. Normaal gezien komt het nog dit jaar tot een overeenkomst, de onderhandelingen verlopen constructief.