LIVE. Nicholson hangt de bordjes in evenwicht aan de kust

KAS Eupen AS Eupen riskeert een zware prijs te betalen aan corona

30 december AS Eupen koesterde steile verwachtingen: een plaats tussen 4 en 8 op het einde van de reguliere competitie. Dat zou het beste eindresultaat zijn van de club in de Jupiler Pro League. Het streefdoel blijft haalbaar, maar de Panda’s zullen zich wel moet reppen om hun doel te bereiken. Aan kwaliteit geen gebrek, ware het niet dat Covid-19 in de Oostkantons zwaar heeft toegeslagen.