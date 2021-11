LIVE. Na sterke openingsfase vindt Antwerp even geen gaatjes meer tegen STVV

Jupiler Pro league Play-offs en rol van Gen­k-coach Emilio Ferrera in 2013-2014 verdacht? “Mogi Bayat bood luxehorlo­ges aan om matchen te beïnvloe­den”

Zijn de play-offs van het seizoen 2013-2014 en de daarbij horende titel van Anderlecht verdacht? Volgens de documentaire ‘Le milieu du terrain’ die vanavond wordt uitgezonden op La Une speelde Genk-coach Emilio Ferrera mogelijk een dubieuze rol. En er was makelaar Mogi Bayat, die als ‘master of puppets’ her en der luxehorloges aanbood om wedstrijden te beïnvloeden.

