LIVE. Na Hara maakt Hayashi er al snel 2-0 van! STVV zet Genk serieus onder druk

Voetbal 1A Sanusi (Beerschot) na nieuwe uppercut: “Natuurlijk hebben we nog vechtlust, dat zijn we verplicht aan de club en de supporters”

Een zwak Beerschot werd in de eerste helft helemaal overspeeld door KV Mechelen en mocht nog tevreden zijn dat er ‘maar’ 3-0 op het scorebord stond bij de rust. Na de rode kaart voor Storm kwamen de Ratten een beetje beter in de wedstrijd, maar de 3-2 van Ryan Sanusi kwam te laat. De aanvoerder van Beerschot geeft aan dat er van opgeven nog geen sprake is, ook al ziet het er enorm slecht uit.

6 februari