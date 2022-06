LIVE. Mazzu: “Aanvallend voetbal brengen via balbezit” - Nieuwe uitshirts Club Brugge - Essevee wint in Harelbeke

Jupiler Pro League Stel je voor dat dit opnieuw gebeurt: 25 jaar geleden lag Club ook in pole voor titel, maar ging het mis... op de Bosuil

Club Brugge ligt met nog twee speeldagen te gaan in poleposition voor een derde titel op rij, maar toch rekenen ze zich bij blauw-zwart best nog niet rijk. Dat leert ook een terugblik op de titelontknoping in het seizoen 1996-1997. Toen stonden de Bruggelingen bij het ingaan van de voorlaatste speeldag ook op kop, maar ging de titel uiteindelijk naar Lierse SK - het Union van toen, zeg maar. En waar ging het verkeerd? Juist ja: op verplaatsing bij Antwerp, waar met 2-1 werd verloren. En laat de Bosuil ook net de bestemming zijn van Hans Vanaken & co...

14 mei