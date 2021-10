LIVE. Matige eerste helft op Jan Breydel: Cercle en Union rusten bij 0-0

Jupiler League Koude douche voor de Rouches: ‘zwarte beest’ STVV gaat in het slot met zege aan de haal

25 september Standard is er opnieuw niet in geslaagd te winnen van STVV. De Limburgers kwamen uit het niets op achterstand, maar via doelpunten van Konaté en Reitz gingen ze nog op en over de thuisploeg. Na de nederlaag tegen Anderlecht opnieuw een verlies dat aankomt in Luik.