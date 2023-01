LIVE. Match nu al gespeeld? Antwerp countert zich naar 0-2, Janssen scoort z'n twaalfde dit seizoen

Jupiler Pro League Komt doellijn­tech­no­lo­gie na al-dan-niet-goal tegen Mignolet weer op agenda Pro League? “Profclubs beslisten in 2020 al dat kosten te hoog zijn”

Geldige goal of niet? Na de fameuze redding van Club-doelman Mignolet op de poging van Anderlechtspits Silva valt wetenschappelijk niet uit te maken of de bal helemaal achter de lijn was of niet: de doellijntechnologie ontbreekt. Spoort de dubieuze fase de Pro League aan om alsnog te investeren?

17 oktober