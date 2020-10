LIVE. Mata begint op de bank bij Club - Okereke, Lang en Krmencik moeten voor de goals zorgen

Jupiler Pro League Beerschot klopt OHL na spektakel­stuk en is minstens voor even leider: “Leuk meegenomen”

19:44 Beerschot heeft OH Leuven geen revanche gegund voor de verloren promotiefinales in 1B. Na een bijzonder onderhoudend duel tussen de twee promovendi haalde de ploeg van Hernan Losada het met 4-2. En passant klom Beerschot ook nog eens (voor even?) naar de eerste plaats in het klassement. “Wat Beerschot doet, is ontzettend straf”, vond trainer Hernan Losada.