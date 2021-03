LIVE. Lamkel Zé én Mbokani in de basis bij Antwerp, dat KV Kortrijk ontvangt

Anderlecht Persoonlij­ke assistent van Kompany trotseert vrieskou in korte broek en korte mouwen: “En in de zomer draagt hij een dikke jas”

12 februari Het was verschrikkelijk koud, gisteravond tijdens het bekerduel tussen Union en Anderlecht. Het kwik daalde stevig onder nul - ongeveer tot -6 - en de gure wind maakte het helemaal pijnlijk. Maar één man had er schijnbaar geen last van: Rodyse Munienge, een boezem- en jeugdvriend van Vincent Kompany en nu zijn persoonlijke assistent. “Misschien moet Van Ranst er eens een onderzoek naar doen.”