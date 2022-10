LIVE. KV Oostende op achtervolgen aangewezen na strafschop voor Seraing

Jupiler Pro League Belhocine haalt opgelucht adem: tienkoppig KV Kortrijk wint gevleid op het veld van Seraing

KV Kortrijk weet weer wat winnen is. Na een moeilijke wedstrijd werd Seraing met 0-1 over de knie gelegd. Het is de eerste overwinning voor de West-Vlamingen sinds 19 februari 2022. De Kerels versloegen toen aartsrivaal Zulte Waregem met forfaitcijfers. Kortrijk speelde vandaag meer dan een uur met tien man na een rode kaart van Benchaib.

31 juli