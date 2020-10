LIVE. KV Mechelen, met Defour op de bank, is betere ploeg maar speelt het weer slecht uit

Belgisch voetbal AA Gent ontslaat trainer Laszlo Bölöni amper 25 dagen na zijn aanstel­ling, voorzitter De Witte: “Dit is een miscast geweest”

14 september Laszlo out. Amper 25 dagen na zijn aanstelling heeft AA Gent Laszlo Bölöni alweer ontslagen. En dit aan de vooravond van de o zo belangrijke Europese match tegen Rapid Wien. Wim De Decker neemt over en Peter Balette, die technisch directeur was, zal hem bijstaan.