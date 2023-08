LIVE KV MECHELEN-AA GENT. Veel strijd, weinig voetbal in verzopen AFAS Stadion, 0-0 bij de rust

Van “ik vrees het ergste” tot “hij blijft het grootste Deense talent in de spits”: kenners over de slaagkan­sen van Dolberg bij Anderlecht

De Jupiler Pro League heeft er een grote naam bij, Anderlecht is een (top)spits rijker. Paars-wit hoopt dat Kasper Dolberg (25) voor vuurwerk kan zorgen in het Lotto Park. Terechte hoop of ijdele hoop? Believers en non-believers over het huwelijk Dolberg-Anderlecht. Van “hij is nog altijd het grootste Deense talent in de spits” tot “hij kan zelf niks forceren”.