LIVE. Houdt Eupen de punten thuis tegen Moeskroen?

Jupiler Pro League Kompany na ruimste zege van het seizoen: “We worden week na week beter”

20 januari Anderlecht had geen kind aan Charleroi (3-0) en boekte zijn ruimste zege van het seizoen. Coach Vincent Kompany was na afloop dan ook een tevreden man. “We hebben het resultaat aan mooi voetbal gekoppeld. We mogen absoluut voldaan zijn.”