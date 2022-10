LIVE. Hoefkens dropt de 17-jarige Jorne Spileers in de basis tegen KV Mechelen

Jupiler Pro League “Hoe kan het dat dit geen rood is? Hij had mijn been kunnen breken”: Nielsen met schrik vrij na snoeiharde tackle Marcelin

Was dit hét VAR-moment van het seizoen? Onbegrijpelijk hoe de drieste tackle van Jean Marcelin op Casper Nielsen in Club Brugge-Cercle Brugge slechts met geel bestraft werd. “Dit geloof je niet”, moest de Deen erom lachen. “Mijn scheenbeschermer is kapot. Op het moment dat ik de bal raakte, was ik bang. Als mijn been vaststaat, kon hij dat zeker gebroken hebben. Ongelooflijk dat dit geen rood is.”

3 september