LIVE. Herpakt Cercle Brugge zich na 0 op 18?

Autosport Thierry Neuville gaat ook morgen niet van start in Monza

5 december Thierry Neuville (Hyundai i20) is niet meer van start gegaan in de Rally van Monza en zal dat ook zondag niet doen. Hyundai Motorsport had gisterochtend nochtans in een tweet gezegd dat de Belg zaterdag niet startte om de wagen te sparen voor de slotdag. Later op de dag meldde teammanager Andrea Adamo dat Neuville helemaal niet meer in actie komt.