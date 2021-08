LIVE. GOAL! Van kwaad naar erger voor Standard: Vanzeir maakt er met z’n tweede goal van de avond 3-0 van

Jupiler Pro League Tienkoppig Seraing houdt lang stand in Anderlecht, maar paars-wit pakt uiteinde­lijk wel (ruime) eerste competitie­ze­ge

8 augustus De kop is eraf voor Anderlecht in de Jupiler Pro League. De Brusselaars rekenden vanavond eenvoudig af met een tienkoppig Seraing: 3-0. Het duurde wel tot diep in de tweede helft voor paars-wit zijn overwicht omzette in goals. Die kwamen van de voeten van Kiese Thelin, Gómez en Amuzu.