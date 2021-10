LIVE. GOAL! STVV komt kort na de pauze op voorsprong via Hara

AA Gent Sinan Bolat zet zijn ploegmaats op scherp voor topper tegen Anderlecht: “We kunnen niet wéér laks beginnen”

23 september ‘When the going gets tough, the tough get going’. Aan de vooravond van zijn 250ste match in de Jupiler Pro League, zet Sinan Bolat (33) zijn ploeg op scherp. “Wij schieten altijd zelf in onze voet, door één: te laks te beginnen, en twee: niet goed om te springen met onze kansen”, zegt de doelman van AA Gent.