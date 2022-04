LIVE. GOAL! Rits zet Club verdiend op voorsprong tegen zijn ex-club KV Mechelen

Belgisch voetbal Niet klaar voor 3D-lijn, maar die moest en zou er komen: waar loopt het fout met ons scheids­rech­ters­de­par­te­ment?

De VAR ging de voorbije weken veel in de fout. Te veel. De bond grijpt in door Christof Dierick als nieuwe VAR-manager aan te stellen. In de tussentijd blijft het behelpen. Met een 3D-lijn waar de videoref en de technologie niet klaar voor zijn, maar die er moest en zou komen. Een achtergrondverhaal bij wat er misloopt in ons scheidsrechtersdepartement en de spanningen tussen de bond en de Pro League.

19 februari