LIVE. GOAL! Racing Genk klimt op voorsprong na rake kopbal Onuachu

Jupiler Pro League Aster Vranckx na de schlemiel nu de gevierde man bij KV Mechelen met twee goals tegen slap STVV

26 september Opluchting in het AFAS-stadion. Eindelijk, die tweede zege. Na een 0 op 12 en een hoofdaandeelhouder in de cel, 2-0 tegen een -het moet gezegd- zieltogend Sint-Truiden. Held van de avond was Aster Vranckx (17), die na de pauze in vier minuten tijd twee keer scoorde. Diezelfde Vranckx die in de vorige thuismatch tegen KV Oostende nog monumentaal miste. Ditmaal was glorie zijn deel.