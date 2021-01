LIVE. GOAL! Guèye scoort z’n tweede van de avond en zet KV Kortrijk op voorsprong

Jupiler Pro League Doelpunt van Vossen levert Zulte Waregem gevleide zege op tegen Moeskroen, 9 op 9 voor Essevee

18:17 Zulte Waregem begon 2021 zoals het 2020 was geëindigd, met een zege. Essevee klimt daardoor voor het eerst dit seizoen naar de linkerkolom. Puur op karakter sleepte de ploeg van Francky Dury een derde opeenvolgende overwinning uit de brand, ook dat is primeur in deze competitie van Essevee. Het snelle uitvallen van Jelle Vossen, auteur van de vroege winning goal, was echter een serieuze domper op de Waregemse vreugde. Moeskroen was 75 minuten de betere ploeg, maar blijft puntenloos achter op de laatste plaats.